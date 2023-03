Inter, Skriniar e Dimarco rimangono in dubbio per il Lecce

VERSO INTER-LECCE

I due difensori non hanno ancora smaltito gli acciacchi che li hanno costretti al forfait con il Bologna

© Getty Images L'Inter si avvicina alla sfida con il Lecce con due grossi punti interrogativi: Milan Skriniar e Federico Dimarco. I due difensori, costretti già a saltare la trasferta con il Bologna, hanno lavorato a parte e quindi restano in forte dubbio per sabato a San Siro, match fondamentale in ottica secondo posto. Per capire se saranno a disposizione di Inzaghi bisognerà aspettare le prossime due sedute di allenamento. Quel che è certo è che non verrà preso alcun rischio, visti i tanti impegni che attendono la squadra nelle prossime settimana, in particolar modo il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto.

Dopo il cocente ko di Bologna, che ha permesso alle rivali per un posto in Champions di avvicinarsi, l'Inter deve assolutamente ripartire già a partire dal match con il Lecce. In questo 2023 i nerazzurri stanno davvero faticando contro le medio/piccole (pareggi con Monza e Sampdoria e sconfitte con Empoli e Bologna) e i salentini sono avversario davvero ostico: all'andata solo un gol di Lukaku in pieno recupero piegò la resistenza dei ragazzi di Baroni, che nell'ultima trasferta di campionato sono andati a vincere a Bergamo con l'Atalanta.

Una sfida più complicata di quanto non dica la classifica, con Inzaghi che si dovrà portare dietro ancora per un paio di giorni i nodi Skriniar e Dimarco. Il difensore slovacco ha accusato una lomboglutalgia acuta, mentre l'esterno sinistro è alle prese con un affaticamento muscolare addominale. Niente di serio, ma la cautela ovviamente la fa da padrona. Simone Inzaghi tiene in preallarme Stefan de Vrji per la retroguardia e Robin Gosens per la fascia sinistra. Chi, invece, non sarà di certo della partita è Joaquin Correa: il Tucu, che sta recuperando dalla distrazione muscolare alla coscia destra, punta a rientrare venerdì 10 marzo per la gara con lo Spezia.

Per il resto a centrocampo dovrebbe vedersi la mediana composta da Barella-Brozovic-Calhanoglu con Darmian a presidiare l'esterno destro. Mkhitaryan è dunque destinato alla panchina con Asslani costretto nuovamente ad aspettae una chance. In attacco, che deve tornare alla ricerca del gol, l'intoccabile è Lautaro Martinez che è nuovamente pronto a fare coppia con Romelu Lukaku, in vantaggio su Edin Dzeko.