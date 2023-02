Lautaro Martinez non si nasconde: "Così non andiamo da nessuna parte, chiediamo scusa"

QUI INTER

L'attaccante argentino si sfoga dopo lo stop di Bologna: "Dobbiamo alzare il nostro livello, giocare allo stesso modo che contro il Porto"

Orsolini segna, l'Inter cade a Bologna















1 di 9 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il ko di Bologna fa male all'Inter e Lautaro Martinez non nasconde la delusione per una prestazione nerazzurra ben al di sotto delle aspettative. "Così non andiamo da nessuna parte, dobbiamo cambiare immagine e avere più continuità. La vittoria in Champions ci aveva dato tanta energia e invece siamo venuti qui e abbiamo fatto questa prestazione", ha detto l'attaccante argentino dopo la sconfitta contro del Dall'Ara.

Vedi anche inter Inter, Inzaghi: "Siamo arrabbiati, gara approcciata male"

"Il Bologna è una grande squadra, ha fatto meglio di noi e ha vinto con merito. Ma noi dobbiamo alzare il nostro livello, giocare allo stesso modo che contro il Porto. Oggi sono qui per chiedere scusa a tutti i tifosi e a tutta la gente che ci supporta sempre", ha aggiunto il "Toro".

E ancora: "Io cerco sempre di dare il 100%, a volte la palla entra e a volte no. Io lavoro sempre per la squadra, poi il gol non sempre arriva. Poi quello che devo dire alla squadra lo dico nello spogliatoio".