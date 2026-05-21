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Inter, che festa all'Arena Civica per il double scudetto-Coppa Italia LE FOTO

Seduta pomeridiana aperta per dipendenti del club, invitati e squadre giovanili. Lautaro scherza con le Legends, l'attenzione di Chivu e il discorso di Marotta

21 Mag 2026 - 19:11
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Altra giornata di festa in casa Inter. Stavolta né a Sin Siro né in piazza Duomo: il double scudetto-Coppa Italia dei nerazzurri è stato celebrato all'Arena Civica di Milano. Davanti ai dipendenti del club, gli invitati dalla società e le squadre giovanili, in bella mostra i due trofei conquistati dalla squadra di Chivu. 

Per lo stesso allenatore, insieme al presidente Beppe Marotta, giro d'onore insieme alla rappresentante di Oaktree, fondo proprietario dell'Inter, Katherine Ralph. Prima dell'allenamento della squadra, la partite delle Legends, con le quali si è fermato a parlare e scherzare capitan Lautaro Martinez.

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