Inzaghi: "Lukaku stia sereno, Onana è tranquillo. Inter attenta sul mercato"

© Getty Images

Dopo il 6-1 contro lo Gzira United, l'Inter si prepara alla seconda amichevole del ritiro a Malta: domani c'è il Salisburgo e Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa. Primo argomento, la situazione Onana che è stato escluso dai Mondiali per un diverbio col ct del Camerun: "L'ho sentito, è tranquillo: c'è stata un'incomprensione che ha pagato lui. Io posso parlare solo di quanto successo all'Inter, è un ragazzo positivo e quando doveva stare in panchina è stato in panchina e quando doveva giocare ha giocato. Venerdì sarà ad Appiano per lavorare con noi".