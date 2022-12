Amichevole, l'Inter riparte con un 6-1 allo Gzira United

amichevole

La formazione di Inzaghi dilaga a Malta: segnano Bellanova, Asllani, Calhanoglu, Gosens, Dimarco e Mkhitaryan

L'Inter riparte con una vittoria: la prima amichevole in attesa del ritorno in Serie A (4 gennaio contro il Napoli) finisce con un netto 6-1 allo Gzira United. Nerazzurri in vantaggio al 16' grazie al colpo di testa di Bellanova su cross dalla sinistra di Bastoni, mentre al 25' Asllani raddoppia calciando dal limite, con il portiere dello Gzira Zarkov non perfetto. Al 32', i maltesi accorciano le distanze con il tap-in da pochi passi su calcio d'angolo di Jefferson, ma tra il 39' e il 42' arrivano il tris con la punizione di Calhanoglu e il poker di Gosens, bravo a insaccare dopo un altro assist di Bastoni. Nella ripresa, Inzaghi cambia richiamando in panchina proprio l'ex Atalanta, il turco, Dzeko e Gagliardini: iniziano il secondo tempo Curatolo, Mkhitaryan, Barella e Dimarco, che al 70' sigla il 5-1 su assist dell'armeno. L'ultima azione regala il definitivo 6-1: è l'ex Roma, di testa su assist di Dimarco, a completare la goleada nerazzurra. L'Inter vince così la sua prima amichevole: la prossima è in programma il 7 dicembre contro il Salisburgo.