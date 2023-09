Inter, Inzaghi: "Non siamo i più forti in Italia, grande vittoria ma il campionato è lungo"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro dopo il derby: "Non abbiamo ancora fatto nulla, il difficile viene ora"

© Getty Images Simone Inzaghi prova a tenere i suoi con i piedi per terra dopo il roboante trionfo nel derby di Milano: "Noi la squadra più forte d'Italia? Assolutamente no - ha esordito il tecnico dell'Inter a Dazn -. Abbiamo fatto un grandissimo derby, siamo stati sempre concentrati, abbiamo fatto gol nei momenti giusti e devo fare i complimenti ai ragazzi, ma sappiamo che non è niente, siamo solo all'inizio della stagione. Dobbiamo continuare così, ora arriva il difficile, con tante partite ravvicinate".

Inzaghi non si è voluto soffermare troppo sulle prestazioni dei singoli: "Mkhitaryan? Lo conosciamo tutti. Io guardo quello che i miei ragazzi danno in allenamento, ero un po' preoccupato dopo la sosta, visti anche i rientri dell'ultimo minuto, ma i ragazzi mi hanno dimostrato di essere pronti per partite così. Io re dei derby? Mi fa enormemente piacere per la nostra gente, per la società e per il presidente. I quattro derby vinti l'anno scorso ci hanno portato a vincere un trofeo e a raggiungere finale di Champions, ma ora siamo solo alla quarta giornata, il campionato è lungo e apertissimo".

Fondamentali anche i subentrati: "La panchina lunga è importantissima, ora giocheremo ogni tre giorni e ci sarà spazio per tutti. Il gol di Leao è arrivato in un momento in cui non c'erano particolari avvisaglie, forse avremmo dovuto palleggiare meglio, ma poi i subentrati ci hanno dato un grandissimo aiuto".

Tra i grandi protagonisti del derby anche Marcus Thuram: "Marotta e Ausilio lo volevano già l'inverno scorso, io che non lo conoscevo avevo parlato di lui anche con Deschamps, è un calciatore con grandi qualità ed è anche un bravissimo ragazzo che si è fatto subito voler bene. Abbiamo cambiato 12 giocatori e non è poco, la stagione dello scorso anno ci ha dato grande consapevolezza, ma ora viene il difficile e dobbiamo farci trovare pronti".