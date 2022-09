Inzaghi amaro: "Serviva essere perfetti, ma non lo siamo stati"

QUI INTER

Le parole del tecnico nerazzurro a margine del debutto europeo a San Siro contro il Bayern, terminato sul 2-0 in favore dei tedeschi

Nella serata europea di San Siro sono riemersi gli stessi spettri della gara contro il Milan: "Nel derby il secondo e il terzo gol erano evitabili. Sinceramente non ricordo grandi parate di Onana ma dobbiamo essere più bravi in lettura perchè hanno giocatori che a ogni momento possono crearti situazioni. Nel secondo tempo la partita era più aperta”, risponde Inzaghi. L'allenatore nerazzurro analizza il gol dell'1-0 più a fondo: "Il gol l’ho rivisto. Dovevamo coprire la palla. Poi Sané fa un grandissimo gol. Sicuramente dovevamo fare meglio. Serviva essere perfetti, ma non lo siamo stati”.

Inzaghi ha poi continuato ai microfoni di Mediaset Infinity: "Dopo il primo gol dovevamo cercare la scossa per riprendere il risultato. Il secondo gol ci ha tagliato le gambe. Nel secondo tempo abbiamo creato quelle situazioni che avrebbero rimesso in piedi la partita, ma non le abbiamo sfruttate". Infine, un voto a Onana, oggi titolare in una partita non facile: "Ha fatto bene. Ho preso delle decisioni per far risposare qualcuno come Handanovic, Barella e De Vrij. Chi ha giocato al loro posto ha fatto bene".