Inter, Zanetti incorona Lautaro: "Punto di riferimento, evoluzione impressionante"

Il vicepresidente nerazzurro esalta l'attaccante argentino che a suon di gol ha fatto innamorare il pubblico di San Siro

Lautaro Martinez è sempre più l'uomo imprescindibile per l'Inter di Simone Inzaghi, attaccante di razza che fa di corsa, tecnica e imprevedibilità i suoi punti di forza. Un vero e proprio riferimento per i nerazzurri, con lo stesso Javier Zanetti che ammette l'importanza del "Toro" per il gioco dell'Inter: "Per noi è un attaccante importante, di riferimento non solo per le sue caratteristiche. Da quando è arrivato ha avuto un'evoluzione impressionante".

Il gol di Lautaro Martinez contro il Milan ha spedito l'Inter in finale di Champions League di Istanbul e Zanetti a Radio La Red ha incoronato l'attaccante: "È una sorpresa positiva per noi, perché oggi ha aggiunto tante alternative al suo modo di giocare. È importante per noi, un punto di riferimento anche per la sua generosità e la sua dedizione". Vedi anche inter Inter, Dimarco si scusa coi tifosi del Milan per i cori alla fine dell'Euroderby "Per un attaccante non è mai facile adattarsi al calcio italiano, ma da quando è arrivato ha avuto un'evoluzione impressionante e ha fatto molto bene" ha detto Pupi Zanetti.

Un calciatore il cui peso in attacco non può di certo passare inosservato alle big per il mercato: "Non so quanto possa valere Lautaro, perché il mercato cambia ogni giorno. Di certo quando hai un giocatore forte come lui possono venirselo a prendere. Ma io sono tranquillo". Vedi anche inter Inter, gli eroi del Triplete esultano in Curva Nord: Materazzi e Sneijder scatenati L'ex capitano nerazzurro ha anche parlato della sfida col Manchester City, finale di Champions i cui ricavi sono milionari, club in cui gioca anche un altro argentino: "Alvarez è un buon giocatore, oggi l'Argentina deve essere felice di avere due attaccanti come lui e Lautaro. Hanno caratteristiche diverse, ma possono giocare insieme e possono fare molto bene. Martinez può essere un punto di riferimento per noi e per la Seleccion".

"In finale può succedere di tutto, perché le cose cambiano da un momento all'altro- ha detto a Radio La Red-. Per noi sarà un match importante, contro una grande squadra allenata da un grande allenatore come Guardiola. Incontrare una squadra inglese non fa differenza". Parole, quelle di Zanetti, che rispondono alle dichiarazioni di Guardiola dopo il match vinto col Real Madrid.