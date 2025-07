Mondiale per Club, Thiago Silva: "Pronto a sfida speciale col Chelsea"

Unica squadra non europea ad approdare alle semifinali del Mondiale per club, il Fluminense proverà domani a mettere qualche dubbio a chi dà per scontata la vittoria finale di una big del vecchio continente. Per riuscirsi, la formazione brasiliana che ha eliminato a sorpresa l'Inter dovrà battere il Chelsea domani a East Rutherford e attendere l'esito dell'altra semifinale, tra Paris Saint Germain e Real Madrid, che si svolgerà mercoledì. Una sfida che era nel destino di Thiago Silva, il grande ex dei Blues che dalla scorsa stagione è il capitano della Tricolor che fa sognare i tifosi carioca. Inoltre, è stato a lungo anche il capitano del Paris Saint Germain, che potrebbe trovare in finale domenica prossima. "Le aspettative sono alte, così come la tensione - ha detto il difensore brasiliano, che a settembre compirà 41 anni - specie per me che mi trovo ad affrontare il Chelsea in una semifinale del mondiale per club. Sto cercando di aiutare lo staff tecnico fornendo piccoli dettagli interessanti sui nostri avversari, qualcosa che rimarrà tra di noi. Penso che siano preparati per questa partita e poi abbiamo dalla nostra parte una tifoseria speciale. Spero che funzioni anche domani". "Non conosco molto bene Enzo Maresca ma conosco molti dei giocatori del Chelsea, parlo con loro praticamente ogni settimana e con alcuni sono molto legato - ha aggiunto l'ex milanista -. Sono contento di questa partita, sarà un giorno speciale per me, ma lo sarà ancora di più se ci qualificheremo". Molta fiducia nella sua squadra ha espresso l'allenatore Renato Portaluppi: "Potremmo essere inferiori finanziariamente, ma in campo è tutta un'altra storia, è undici contro undici e vince chi lo desidera di più. E noi lo vogliamo di più", ha dichiarato.