Inter, Lautaro Martinez: "Vincere Mondiale e Champions, sarebbe un sogno"

L'attaccante nerazzurro a Mediaset: "Nessuna rivincita dello scudetto perso lo scorso anno. Abbiamo giocatori di qualità"

Lautaro Martinez contro il Milan ha segnato il 99° gol in maglia nerazzurra, e ha commentato così la finale di Champions League raggiunta: "Una gioia incredibile, sono felicissimo. Una rivincita dello scudetto perso l'anno scorso? No, ormai era acqua passata. Quest'anno avevamo degli obiettivi, e questa sera ne abbiamo raggiunto uno molto importante". Il Toro, parlando a Mediaset dopo la vittoria dell'Inter, continua: "Abbiamo giocatori di qualità, purtroppo abbiamo perso tante partite di campionato ma in Champions League abbiamo dimostrato che in questa squadra ci sono giocatori importanti".

Lautaro Martinez potrebbe vincere Mondiale e Champions League nella stessa stagione: "Un sogno non voglio neanche pensarci, do sempre tutto". Infine un ringraziamento alla famiglia: "La ringrazio per essermi sempre vicina e darmi la possibilità di giocare a calcio, che è la cosa più bella del mondo".

LAUTARO DOPO IL MILAN: "L'INTER MERITA QUESTE SERATE" "L'Inter merita di vivere queste serate e questi momenti, sono importantissimi per i giocatori", in seguito Lautaro Martinez ha parlato anche a Sky. "In spogliatoio me lo sentivo, l'ho detto ai ragazzi: abbiamo fatto un ottimo lavoro. È stata l'unione del gruppo, è quello l'importante e l'ho vissuto al Mondiale. Se hai un buon gruppo unito e che va sulla stessa strada, le cose sono più facili - ha proseguito -. La finale? Chiunque sia il rivale, si deve giocare come ultima partita: siamo arrivati qui, dobbiamo dare il massimo per arrivare più in alto possibile".

CALHANOGLU: "UN SOGNO LA FINALE A ISTANBUL"

Entusiasmo e fiducia. Queste le emozioni di Hakan Calhanoglu dopo la vittoria nel ritorno di semifinale contro il Milan. "Due mesi fa avevo detto che avevo un sogno - ha spiegato ai microfoni di Mediaset -. Oggi abbiamo fatto un grande lavoro. Siamo in finale a Istanbul, a casa mia". "Complimenti ai miei compagni, allo staff e ai nostri tifosi. Complimenti anche al Milan - ha aggiunto -. E' stata una partita difficile. Per noi oggi valeva tanto. Sono molto felice". "I derby sono sempre pesanti, per me ancora di più per quello che è successo - ha proseguito -. Il passato è passato, non mi va di parlarne ancora. Io vado ancora d'accordo con i miei ex compagni. Ho rispetto per tutti". "Avevamo bisogno di questa vittoria per i nostro cammino. In Champions abbiamo sempre fatto grandi gare e dimostrato sempre il nostro valore. Nel derby non si sa mai, invece stasera siamo rilassati e contenti - ha concluso -. Domani vedremo chi sarà il nostro avversario e siamo contenti di essere in finale".