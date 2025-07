Parma, definito il programma delle amichevoli estive

E' stato definito il calendario delle amichevoli della Pre-Season 2025 del Parma. Oltre al primo test con la formazione U20 al Mutti Training Center di Collecchio, i gialloblu affronteranno, durante la fase di ritiro in Austria, prima l'SV Werder Brema e successivamente l'RCD Maiorca. A completare la composizione delle amichevoli, sarà la sfida contro il Fussballclub Heidenheim 1846 alla Voith Arena il prossimo 9 agosto. L'inizio della preparazione è fissato nella giornata di martedì 15 luglio alle ore 18 quando la squadra, agli ordini dell'allenatore Carlos Cuesta e dello staff tecnico, svolgerà il primo allenamento sul campo del Mutti Training Center di Collecchio. Dal 21 luglio i gialloblu saranno in ritiro in Austria, nella località di Neustift im Stubaital. Questo il programma delle amichevoli. Parma-Parma U20 Primavera (domenica 20 luglio, ore 9.30, Mutti Training Center di Collecchio), SV Werder Brema-Parma (sabato 26 luglio, ore 15, Parkstadion a Zell am Ziller - Austria), Real Club Deportivo Maiorca-Parma (giovedì 31 luglio, ore 11, a Wörgl - Austria), Fussballclub Heidenheim 1846-Parma (sabato 9 agosto, ore 15, Voith Arena ad Heidenheim an der Brenz - Germania)