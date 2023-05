Inter, Dimarco si scusa coi tifosi del Milan per i cori alla fine dell'Euroderby

Perché Federico Dimarco la scorsa notte ha chiesto scusa via social ai tifosi del Milan per un coro intonato alla fine dell'Euroderby? "Martedì sera dopo la partita mi sono lasciato andare a un momento di leggerezza. Volevo chiedere scusa a tutti i tifosi del Milan che si sono sentiti offesi" le parole usate nella storia Instagram dall'esterno dell'Inter. Dietro al gesto di Dimarco c'è sicuramente un ragionamento a mente fredda, arrivato diverse ore dopo la fine della partita, ma ovviamente non può non avere una parte decisiva lo striscione che qualcuno ha appeso sotto casa sua: "Dimarco pensa a giocare… o la lingua te la facciamo ingoiare".