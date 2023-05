Inter, i ricavi dalla Champions League sfiorano i 100 milioni di euro

RICAVI UEFA

Oltre 98 milioni tra bonus partecipazione, ranking storico, market pool e risultati. E manca ancora la finale...

Ormai da tempo i tifosi sono abituati a guardare oltre i risultati del campo, in un calcio sempre più complesso a livello finanziario ci si sofferma sulle cifre e i ricavi garantite dal raggiungimento di determinati obiettivi: nel caso dell'Inter, arrivare in finale di Champions League sin qui è valso quasi 100 milioni di euro dalla Uefa. Vero e proprio ossigeno nelle casse nerazzurre e ulteriore vanto per Simone Inzaghi che non più tardi di qualche mese fa - era settembre 2022 - aveva rivendicato con orgoglio: "Dove alleno io aumentano i ricavi e si vincono trofei".

Sin qui sono 98,09 i milioni guadagnati arrivando in finale di Champions, ovviamente con l'asterisco della partita contro il Manchester City: in caso di vittoria nei 90 minuti entrerebbero ulteriori 2,8 milioni, 930.000 euro invece in caso di pareggio (e poi si andrebbe ai rigori). La vittoria, che sia al 90' o dopo supplementari o rigori, vale invece 4,5 milioni.

Nel dettaglio, così si suddividono i 98,09 milioni guadagnati sin qui con il percorso in Champions League:

Bonus partecipazione: 15,64 milioni

Rankign storico: 15,93 milioni

Market pool 1: 6 milioni

Market pool 2: 6,3 milioni

Bonus risultati: 9,33 milioni

Ottavi di finale: 9,6 milioni

Quarti di finale: 10,6 milioni

Semifinali: 12,5 milioni

Finale: 15,5 milioni

Quote pareggi: 0,69 milioni

Multa Fair Play Finanziario: -4 milioni

Totale 98,09 milioni

