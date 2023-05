Manchester City, Guardiola sull'Inter: "Incontrare un'italiana in finale non è il massimo"

MANCHESTER CITY

L'allenatore spagnolo: "Dobbiamo prepararci bene mentalmente ma ci sarà tempo per farlo"

Tanto spazio per la soddisfazione di aver segnato quattro gol al Real Madrid, ma nelle parole di Pep Guardiola dopo il ritorno della semifinale c'è ovviamente anche la proiezione alla finale di Champions League che sarà contro l'Inter: "Giocare una finale contro una squadra italiana non è mai il massimo, dovremo prepararci bene mentalmente ma ci sarà tempo per farlo".

"Siamo in finale di Champions e questo non succede spesso. Provo molta felicità per esserci. È la seconda volta in tre anni. Adesso prepariamo la gara di domenica che potrebbe aiutarci a vincere il campionato e poi penseremo alla Champions": così Guardiola, dopo il netto successo sul Real Madrid nella semifinale di ritorno di Champions, ai microfoni di Prime Video. "La Champions un'ossessione? No, è speciale. Sappiamo che è una competizione difficile. Abbiamo fatto una grande gara, specie nel primo tempo, mentre nel secondo non abbiamo avuto il ritmo giusto. Ma siamo in finale, siamo lì", ha spiegato lo spagnolo.

Quello del 10 giugno a Istanbul sarà il quinto confronto tra Guardiola allenatore e l'Inter, i precedenti quattro sono tutti della stagione 2009/10, quella del Triplete. Nei gironi di Champions il Barcellona allenato dal catalano aveva pareggiato 0-0 a San Siro, per poi vincere 2-0 al Camp Nou. Nelle semifinali 3-1 per la squadra ai tempi allenata da Mourinho e 1-0 catalano al ritorno. Sarà invece il primo scontro ufficiale (solo due amichevoli: nel 2010 arrivò un 3-0 per i nerazzurri, l'anno dopo stesso risultato ma a favore degli inglesi) in assoluto tra Manchester City e Inter.

