Inter, gli eroi del Triplete esultano in Curva Nord: Materazzi e Sneijder scatenati

La vittoria dell'Inter nel derby di ritorno e l'approdo dei nerazzurri in finale di Champions League a 13 anni di distanza dall'ultima volta hanno scatenato l'entusiasmo di tantissimi tifosi, compresi alcuni grandi ex. Molti di loro erano presenti a San Siro per assistere alla sfida: Hakimi, Perisic, Zenga, Pagliuca... Tra i più scatenati in assoluto due degli eroi del Triplete del 2010: Marco Materazzi e Wesley Sneijder, letteralmente impazziti al gol di Lautaro Martinez e sommersi dall'abbraccio della Curva Nord.