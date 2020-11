Inter, Vidal sarà multato dopo l'espulsione contro il Real Madrid

L'ingenuità, l'espulsione, la sconfitta e ora la punizione. Arturo Vidal sarà multato dall'Inter dopo il doppio cartellino giallo rimediato in neppure un minuto contro il Real Madrid, un rosso che aveva complicato la già difficile serata nerazzurra in Champions League e che, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sarà sanzionato anche per dare un segnale al giocatore così come allo spogliatoio.