L'Inter conferma: "A Oaktree il controllo indiretto del 99,6% delle azioni"

il comunicato

Comunicato del club nerazzurro sul passaggio di proprietà e puntualizzazione in merito al bond da 415 milioni di euro in scadenza 2027

Ieri sera l'Inter ha diffuso un comunicato che conferma l'avvenuto passaggio di proprietà del 68,55% delle azioni che erano in possesso della Grand Tower (in quota Suning) oltre all'acquisizione del 31,05% delle azioni che erano sotto il controllo di LionRock: "Per effetto di quanto sopra, Oaktree ha acquisito complessivamente il controllo indiretto del 99,6% del capitale di Inter" si legge. Nella nota c'è anche una precisazione in merito al bond da 415 milioni di euro in scadenza febbraio 2027 (e garantito da Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi da diritti tv e da sponsorizzazioni del club nerazzurro) che, per effetto del cambio di proprietà e di un eventuale peggioramento del rating nelle obbligazioni della società, poteva far scattare da parte del detentore una richiesta di emissione immediata.

"Nessun Change of Control Triggering Event" e nessuna determinazione di "un Default o un Event of Default in relazione alle Senior Notes" si legge e quindi dovrebbero essere mantenute le scadenze originarie, che Calcio e Finanza sintetizza così: una rata da 3,57 milioni di euro il 30 giugno 2024; una rata da 3,69 milioni il 30 dicembre 2024; una rata da 3,82 milioni il 30 giugno 2025; una rata da 3,95 milioni il 30 dicembre 2025; una rata da 4,08 milioni il 30 giugno 2026; una rata da 4,22 milioni il 30 dicembre 2026; una rata finale per 391,67 milioni entro il 9 febbraio 2027.

IL COMUNICATO INTEGRALE

Milano – 23 maggio 2024 – Il 22 maggio 2024 F.C. Internazionale Milano S.p.A. (“Inter”) ha ricevuto una comunicazione da parte del proprio socio Grand Tower S. à.r.l. (“GT”) – che detiene una partecipazione pari al 68,55% del capitale sociale di Inter – con la quale è stata informata, tra l’altro, (i) dell’avvenuta escussione del pegno sulle azioni di Great Horizon S. à r.l. (socio unico di Grand Sunshine S. à r.l. che, a sua volta, è socio unico di GT) (“GH”) da parte di GLAS Trust Corporation Limited (“Security Agent”), in qualità di agente, e OCM Luxembourg Sunshine S. à r.l. (“OCM” un’entità riferibile ai fondi gestiti da/a entità affiliate a Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”)), in qualità di veicolo designato, nominato e autorizzato dal Security Agent; e (ii) della circostanza per cui, per effetto della predetta escussione, OCM ha acquisito il controllo diretto del 100% del capitale sociale di GH e, quindi, ottenuto il controllo indiretto di Inter. In pari data, Inter è stata inoltre informata che GH ha acquisito altresì il controllo e la proprietà di LionRock Zuqiu Limited, società che detiene indirettamente, tramite la sua controllata International Sports CapitalS.p.A., il 31,05% delle azioni di Inter. Per effetto di quanto sopra, Oaktree ha acquisito complessivamente il controllo indiretto del 99,6% del capitale di Inter. Nessun Change of Control Triggering Event è in corso in base all’emissione di Euro 415.000.000 di Senior Secured Notes al tasso del 6.750% con scadenza 2027 da parte di Inter Media and Communication S.p.A. (“Senior Notes”) e nessuno degli eventi di cui sopra ha determinato un Default o un Event of Default in relazione alle Senior Notes. Nessuna dichiarazione prospettica viene resa in questo comunicato e tutte le dichiarazioni sono rese solo alla data del presente comunicato.