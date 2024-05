Inter, Marotta: "Siamo entrati nella storia e continueremo a scriverla"

INTER

L'ad torna sulla seconda stella: "Stagione straordinaria e cavalcata magnifica in cui c'è tutta l'essenza dell'Inter2

La continuità dirigenziale per non sentire, o quasi, gli effetti del cambio di proprietà: questa la strada che Oaktree ha scelto per l'Inter che dunque ripartirà soprattutto da Giuseppe Marotta, figura che qualcuno addirittura indica come prossimo presidente nerazzurro. A sentire le parole rilasciate dall'ad a Repubblica nell'ambito di un libro sul ventesimo scudetto che uscirà col quotidiano romano c'è tanto interismo: "In questa seconda stella, c’è tutta l’essenza dell’Inter. Insieme siamo entrati nella storia e insieme continueremo a scriverla".

Marotta descrive così l'annata: "Una cavalcata magnifica, una stagione straordinaria, culminata con due stelle dorate sul petto. La vittoria dello scudetto, il ventesimo per i nostri colori. Per il club e i tifosi, a Milano e nel mondo. Perché l’Inter respira storia. Perché l’Inter è nella storia". Parole e musica per i tifosi nerazzurri che, a questo punto, sperano come l'ex dirigente di Juventus e Sampdoria vada oltre il termine 2027 scritto sul suo contratto.

Qualcosa sembra già cambiato, almeno a livello di parole, visto che qualche settimana fa Marotta non aveva negato di pensare a un nuovo percorso una volta terminata l'esperienza nell'Inter, ultimamente invece si è lasciato scappare la frase "Ho detto che smetterò tra tre stagioni, quando avrò 70 anni, ma nella vita si può sempre cambiare idea. Se si va avanti così è difficile smettere…".

