Inter, un 2025 da incubo: zero trofei e solo 2 vittorie su 17 big match

Risultati alla mano il quadro che ne esce è molto chiaro: nei big match disputati nel 2025 le vittorie si contano sulle dita di una mano. Prendendo in considerazione le partite contro Milan, Napoli Juventus, Roma e il percorso in Champions League (quindi i doppi scontri con Bayern, Barcellona e la finale con il Psg) nell'anno solare sono arrivate soltanto 2 vittorie su 17 incontri: l'andata dei quarti a Monaco contro il Bayern e contro la Roma dopo la sosta di ottobre. Ci sarebbe anche l'indimenticabile semifinale di ritorno contro il Barca, ma in quel caso la vittoria è arrivata dopo il 90esimo minuto. Un dato ancora più clamoroso se si guarda soltanto agli scontri diretti con Milan, Napoli e Juventus: contro una di queste squadre il successo manca dal derby in cui i nerazzurri si sono cuciti la seconda stella sul petto, datato 22 aprile 2024.