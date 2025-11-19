Chivu, il 22 aprile e un tabù che per l'Inter è arrivato il momento di sfatare: quanto pesa questo derby!

Cristian Chivu e un 'tabù' da sfatare: dal giorno più bello e glorioso della storia recente dell'Inter, il 22 aprile 2024 dello 'scudetto in faccia' quando il 2-1 nel derby firmato Acerbi-Thuram cucì sulle maglie nerazzurre la seconda stella, i successivi scontri diretti con i rossoneri (ma allargando il discorso, anche quelli contro Juve e Napoli) sono stati infatti molto avari di soddisfazioni. Anzi, diciamola tutta, sono stati decisamente amari e deludenti. In tutto, da quel giorno, si contano infatti 5 derby, 3 incroci con la Juve e altrettanti con il Napoli e il bilancio è alquanto negativo: 6 sconfitte e 5 pareggi, 24 gol subiti e 15 fatti. Zero vittorie, ko rocamboleschi e pareggi altrettanto segnanti.