Inter, quattro giorni da incubo: manca cinismo e le disattenzioni costano carissimo

Tutti gli allenatori definiscono la Champions League come la coppa dei dettagli e sono proprio i dettagli a condannare Chivu e i suoi ragazzi. Mentre Simeone ha pescato dalla panchina forze fresche che hanno cambiato l'inerzia, non altrettanto ha fatto il tecnico romeno. Questa squadra quando comanda il gioco è un piacere per gli occhi, ma purtroppo ha la brutta abitudine di sedersi sul risultato e quando prova a gestire viene punita. L'assenza di Dumfries sta pesando come un macigno, Carlos Augusto ha confermato tutte le sue difficoltà a giocare a destra e l'ingresso di Luis Henrique è stato a dir poco sorprendente dopo le recenti bocciature. Magari sarebbe stato più funzionale inserire De Vrij per regalare centimetri ed esperienza nel finale che si è rivelato fatale.