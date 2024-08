Inter, è ufficiale il rinnovo di Lautaro Martinez: il capitano in nerazzurro fino al 2029

Le mosse nerazzurre

L'attaccante argentino ha prolungato il suo contratto: "Questa è la storia di un toro e di un serpente insieme", dice la nota della società

Il Toro rinnova: Lautaro all'Inter fino al 2029

"Esta es la historia de un toro y una serpiente juntos". Con questa frase ("questa è la storia di un toro e di un serpente insieme") l'Inter rende ufficiale il rinnovo del suo capitano: Lautaro Martinez ha prolungato fino al 2029. "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Lautaro Martinez: l'attaccante classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029", dice la nota della società.

LAUTARO: "CONTENTO E ORGOGLIOSO DEL RINNOVO CON L'INTER"

"Cari nerazzurri, i nostri cuori continueranno a battere insieme". Si apre così il messaggio di Lautaro Martinez, pubblicato sul suo account Instagram dopo il rinnovo di contratto con l'Inter fino al 2029. "Sono molto felice di aver prolungato il mio contratto con la nostra Inter - prosegue l'attaccante argentino - e sono orgoglioso di avere il privilegio di continuare ad indossare la fascia di capitano per difendere i nostri colori come ho sempre fatto sin dal giorno in cui sono arrivato a Milano. Ci aspetta una stagione lunga e abbiamo bisogno di tutti voi. Grazie mille per il supporto, l'affetto e l'amore che mi avete sempre dimostrato. Ci vediamo presto".

"Il rinnovo significa tantissimo - ha detto ancora Lautaro Martinez sui canali del club -, sono orgoglioso e grato, ringrazio i dirigenti e la società. Dopo sei anni essere ancora qui vuol dire tanto per me e per la mia famiglia, sono davvero contento e ho tanta voglia di lottare per vincere ancora. Voglio dare il 100% in ogni gara e aiutare sempre i compagni, per essere un esempio da seguire. Sono cresciuto tanto, in campo e fuori, diventare padre mi ha fatto maturare molto, avere la famiglia vicino è importantissimo. Lavoro ogni giorno per dare sempre di più, cerco di migliorarmi costantemente. Aver segnato così tanto mi rende felice, ma voglio segnare ancora tanti gol con questa maglia. Abbiamo vinto molto in questi anni e la Seconda Stella mi rende orgoglioso perché abbiamo fatto la storia di questo Club. Voglio ringraziare tutti i nostri tifosi perché ci hanno sempre sostenuto in ogni momento".

Arrivato all'Inter nel 2018 Il rinnovo era nell'aria, visto che l'accordo tra l'Inter e il suo capitano era stato già raggiunto. E ora è arrivata anche l'ufficialità: Lautaro indosserà la maglia nerazzurra per altri 5 anni. Arrivato nel 2018 dal Racing Club de Avellaneda, il Toro all'inizio stava nell'ombra dell'allora capitano, Mauro Icardi, in un'Inter allenata da Luciano Spalletti.

Il capocannoniere della seconda stella Poi piano piano ha guadagnato spazio, considerazione, ha iniziato a segnare e a diventare un leader. Ogni anno ha fatto sempre meglio, migliorandosi costantemente. Lo scorso anno, dopo l'addio di Handanovic, è diventato a tutti gli effetti capitano e ha concluso la sua prima stagione con la fascia al braccio sollevando la Supercoppa italiana e la coppa dello scudetto. L'ultima stagione in realtà è stata anche molto di più: è stata la stagione della seconda stella, che Lautaro ha firmato come capocannoniere della Serie A con 24 reti e venendo nominato miglior giocatore.

I trofei del Toro In totale sono 129 le reti messe a segno indossando il nerazzurro in 282 partite disputate. Con l'Inter Lautaro ha vinto due scudetti, tre Supercoppe italiane, due Coppe Italia e disputato una finale di Europa League e una di Champions. La sua esperienza si è arricchita moltissimo anche con la maglia della Nazionale negli ultimi anni: con l'Argentina il Toro ha vinto due volte la Coppa America (l'ultima da protagonista decisivo e capocannoniere) e il Mondiale in Qatar.

