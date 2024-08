Lautaro corre dall'Inter: martedì sarà a Milano. Col Genoa si ricompone la ThuLa

© Getty Images

Avrebbe dovuto ripresentarsi ad Appiano l'8 agosto ma l'Inter ha bisogno di lui, dopo l'infortunio che ha costretto allo stop Taremi. E allora Lautaro Martinez rientrerà dalle vacanze post trionfo in Copa America con la sua Argentina due giorni prima rispetto ai programmi: martedì 6 sarà a Milano per iniziare la preparazione ed essere pronto in vista del debutto in campionato, sabato 17 a Marassi contro il Genoa. Il club - come riferisce la Gazzetta dello Sport - non ha fatto richieste esplicite a Lautaro di rientrare ma il capitano nerazzurro ha capito la situazione e autonomamente ha deciso di tagliarsi le vacanze.