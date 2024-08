L'Inter riabbraccia il suo capitano: Lautaro Martinez è tornato alla Pinetina

INTER

Il Toro si è ridotto le vacanze per aiutare i nerazzurri, alle prese con gli infortuni

© Inter Twitter Questa mattina l'Inter ha finalmente riabbracciato il capitano Lautaro Martinez. Intorno alle ore 8.30, il Toro ha fatto il suo ingresso con la Lamborghini alla Pinetina: il ritorno del bomber, avvenuto con due giorni di anticipo rispetto al programma stilato settimane fa, era molto atteso. L'argentino, reduce dalla vittoria della Coppa America contro la Colombia (decisivo proprio il suo gol ai supplementari al cospetto della Colombia), ha interrotto anticipatamente la propria vacanza alle Bahamas per riabbracciare i compagni e lo stesso Inzaghi. Il tecnico piacentino quindi potrà schierarlo sabato 17 agosto in occasione nella trasferta col Genoa, quando mancheranno sia Taremi che Arnautovic.

Prima i nerazzurri saranno protagonisti di altre due amichevoli contro Al-Ittihad (mercoledì ore 20,30) e Chelsea (domenica alle ore 16): Inzaghi, privo pure di Zielinski, farà qualche esperimento nell'attesa di accogliere il difensore centrale promesso dal ds Ausilio. E magari pure di un'altra punta: non dovrebbe essere Gudmundsson, sempre più diretto verso la Fiorentina. Attenzione invece alla suggestione Chiesa, sempre più ai margini del progetto della Juventus.

Sempre lato mercato, non sono in cantiere cessioni pesanti: il club nerazzurro ha invece lavorato negli scorsi per blindare Lautaro Martinez. Il grosso è stato fatto, per il prolungamento fino al 2029 (con ingaggio a toccare quota 9 milioni di euro) manca solo l'annuncio ufficiale.