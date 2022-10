Inter: ucciso capo ultrà, la Curva Nord lascia San Siro

© foto web

La Curva Nord dell'Inter si è svuotata durante l'intervallo della sfida contro la Sampdoria in segno di lutto per la morte di uno dei suoi capi storici, Vittorio Boiocchi, 70 anni, ucciso sotto casa con un agguato a colpi di arma da fuoco un'ora prima della partita a Milano nel quartiere Figino. Boiocchi è stato raggiunto da almeno tre colpi di pistola che lo hanno colpito al collo e al torace: è stato trasportato all’Ospedale San Carlo in condizioni critiche, ma poco dopo è deceduto.