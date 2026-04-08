SERIE A

Le big di Serie A sbarcano in Australia: il programma delle amichevoli estive 2026

Inizio agosto in Oceania per le big di Serie A: mercoledì 5 l'Inter sfida il Milan, mentre sabato 8 spazio al Derby d'Italia. Poi una sfida a sorpresa

08 Apr 2026 - 17:51
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L'estate 2026 vedrà la prima tournèe australiana nella storia dell'Inter. Da questa mattina, come da comunicato del club, è anche ufficiale: i nerazzurri di Cristian Chivu voleranno a Perth all'inizio del mese di agosto per sfidare Milan e Juventus all'Optus Stadium. 

Esordio assoluto dell'Inter nel continente con sfide affascinanti: mercoledì 5 agosto la prima gara con derby contro il Milan; sabato 8 agosto il secondo match di fronte alla Juventus.

Per la quarta volta, Inter-Milan si giocherà all'estero dopo i due incontri negli Stati Uniti (1969, 6-4 per i rossoneri, e 2009, 2-0 nerazzurro con doppietta di Milito) e l'amichevole di Shenzhen, in Cina, nel 2015 con l'1-0 per il Milan. Anche due precedenti di derby d'Italia fuori dai confini: l'amichevole dell'agosto 2013 a Miami, negli Usa (1-1 con gol di Alvarez e Vidal), e la sfida vinta ai rigori dai bianconeri nel 2019 a Nachino, in Cina, dopo l'1-1 dei 90'. 

La Juventus sarà impegnata all'Optus Stadium anche martedì 11 agosto 2026, in un'altra amichevole contro il Palermo. I rosanero inseriti a sorpresa nel giro delle amichevoli delle big anche grazie alla proprietà internazionale del City Football Group, che possiede il Manchester City, ma anche altri club come il Melbourne City proprio in Australia. 

Il precedente rossonero in Australia e il caso Milan-Como

 Un anno fa, nell'estate 2025, il Milan di Allegri vinse comodamente in amichevole in Australia, proprio contro i padroni di casa del Perth Glory: 9-0 il 31 luglio scorso.

Durante la stagione 2025/26, la Lega di Serie A aveva invece annunciato che la sfida di campionato tra Milan e Como si sarebbe dovuta disputare a Perth. Dopo mesi di discussione e polemiche, dietrofront clamoroso che riportò la gara a San Siro e vide ridisegnarsi il calendario del campionato. 

Inter-Roma, spettacolo e gol a San Siro: Thuram e Lautaro dettano legge

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