Calcio
Serie A
L'IPOTESI

Milan-Como si giocherà a San Siro nella prima data utile

Secondo Lapresse la Lega Serie A avrebbe disposto il recupero della gara nell'impianto milanese dopo il naufragio dell'opzione australiana

di Max Cristina
22 Dic 2025 - 18:54

Milan-Como alla fine si giocherà a San Siro. Dopo tantissimo rumore per nulla e il naufragio dell'ipotesi di disputare la sfida di Serie A a Perth, in Australia, la Lega Serie A sembra intenzionata a far disputare la partita proprio al Giuseppe Meazza recuperandola nella prima data utile disponibile. Lo apprende LaPresse da fonti calcistiche. Il match tra i rossoneri e la squadra di Fabregas era stato programmato in Australia a causa dell'indisponibilità di San Siro che ospiterà la cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

La proposta, come sottolineato in una nota congiunta, era stata approvata dalla Lega Calcio, dalla Figc e dall'Uefa. Ma le condizioni onerose imposte dall'Afc, la Confederazione asiatica, non potevano essere soddisfatte senza rischi finanziari per i due soggetti, il governo della Western Australia e la Lega Calcio.

milan-como

01:16
Fiorentina-Udinese 5-1: gli highlights

Fiorentina-Udinese 5-1: gli highlights

02:05
Vieri e Bonucci: "Sarà grande calcio"

Vieri e Bonucci: "Sarà grande calcio"

02:30
Di Vaio: "Vogliamo essere protagonisti"

Di Vaio: "Vogliamo essere protagonisti"

01:29
CLIP FIGC PROJECT 12 - VIDEO NATALE 22/12 SRV

FIGC "Project 12": l’AI sfida la passione dei veri tifosi

03:56
DICH FERRARA da Riad 22/12 DICH

Ferrara: "Mi aspetto una grande finale, molto aggressiva"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

00:36
MCH CHIELLINI A RIAD 22/12 MCH

Anche Chiellini a Riad per il Social Football Summit

00:28
Bologna, le ultime di formazione: Italiano cambia tutto

Bologna, le ultime di formazione: Italiano cambia tutto

00:31
Napoli, le ultime di formazione: Conte ha un solo dubbio

Napoli, le ultime di formazione: Conte ha un solo dubbio

01:18
La ripartenza rossonera

La ripartenza rossonera

01:33
Locatelli al centro

Locatelli al centro

01:20
La ripartenza Inter

La ripartenza nerazzurra

01:08
MCH POKER BAYERN MCH

Il Bayern vola: altri quattro gol per consolidare la vetta

01:06
Cagliari-Pisa 2-2: gli highlights

Cagliari-Pisa 2-2: gli highlights

01:07
Sassuolo-Torino 0-1: gli highlights

Sassuolo-Torino 0-1: gli highlights

01:16
Fiorentina-Udinese 5-1: gli highlights

Fiorentina-Udinese 5-1: gli highlights

