Milan-Como si giocherà a San Siro nella prima data utile

Milan-Como alla fine si giocherà a San Siro. Dopo tantissimo rumore per nulla e il naufragio dell'ipotesi di disputare la sfida di Serie A a Perth, in Australia, la Lega Serie A sembra intenzionata a far disputare la partita proprio al Giuseppe Meazza recuperandola nella prima data utile disponibile. Lo apprende LaPresse da fonti calcistiche. Il match tra i rossoneri e la squadra di Fabregas era stato programmato in Australia a causa dell'indisponibilità di San Siro che ospiterà la cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.