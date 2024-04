Inter-Torino, tifosi in fermento: maxi-coda online per gli ultimi biglietti in vendita

© Getty Images

In casa Inter è partito il conto alla rovescia per lo scudetto della seconda stella. I punti che separano i nerazzurri dal Milan secondo sono quattordici: la matematica potrebbe consegnare il Tricolore a Lautaro e compagni nel derby di lunedì 22 aprile, o al più tardi col Torino qualche giorno dopo. Un appuntamento che i tifosi della Beneamata non vogliono affatto perdersi: non a caso la vendita libera per il match con i granata programmato a San Siro per il weekend del 27-28 aprile è partita col botto. Alle 10,30 erano già tantissimi i supporters collegati, tanto che dopo pochi minuti si era già creata una maxi-coda da oltre un'ora. Sui social c'è chi ha segnalato la presenza di oltre 12 mila utenti in attesa di procedere con l'acquisto degli ambitissimi ticket. Intorno alle 14,30 poi l'ufficiale sold-out e il Meazza gremito in ogni posto. Una passione sconfinata per un trionfo atteso: il popolo dell'Inter è in grande fermento.