Inter, Chivu fa la conta alla Pinetina verso Lecce: segnali positivi da Frattesi e Zielinski
Emergenza a centrocampo per la trasferta in Salento: si scalda Diouf
La trasferta di Lecce come passaggio chiave di questo campionato, per rialzare subito la testa dopo il ko col Bodo, per scavalcare l'emergenza infortuni, per mantenere per lo meno inalterato il vantaggio sul Milan. L'Inter torna oggi ad allenarsi dopo il rientro dalla Norvegia e in attesa del verdetto sulle condizioni di Lautaro per Chivu è tempo di fare la conta dei presenti, specie a centrocampo, zona nevralgica minata da squalifiche e acciacchi muscolari.
Sicuramente assenti, in Salento, Barella e Calhanoglu, entrambi squalificati. In più, per il turco, c'è da smaltire l'affaticamento post-Juve. Insomma, Calha non ci sarebbe comunque stato: difficile prevedere un suo rientro già martedì prossimo in Champions, ma di certo ci proverà. L'argomento più delicato tocca Zielinski e Frattesi. Quest'ultimo ha smaltito la gastroenterite che lo aveva messo fuori causa in settimana: la sua presenza non è in dubbio. Per il polacco, uscito dal maledetto campo di Bodo con qualche problemino, si valuta oggi: intanto sono stati esclusi accertamenti medici aggiuntivi, verrà semplicemente valutato dallo staff medico nerazzurro alla Pinetina. I segnali arrivati sono tutto sommato positivi: sbilanciandosi, possiamo dire che dovrebbe essere convocato e utilizzato per lo meno a partita in corso. Abili e pienamente arruolabili, invece, Mkhitaryan, Sucic e Diouf, con quest'ultimo che a questo punto potrebbe essere finalmente utilizzato come mezzala, suo ruolo naturale.