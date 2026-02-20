Inter, Chivu fa la conta alla Pinetina verso Lecce: segnali positivi da Frattesi e Zielinski

Sicuramente assenti, in Salento, Barella e Calhanoglu, entrambi squalificati. In più, per il turco, c'è da smaltire l'affaticamento post-Juve. Insomma, Calha non ci sarebbe comunque stato: difficile prevedere un suo rientro già martedì prossimo in Champions, ma di certo ci proverà. L'argomento più delicato tocca Zielinski e Frattesi. Quest'ultimo ha smaltito la gastroenterite che lo aveva messo fuori causa in settimana: la sua presenza non è in dubbio. Per il polacco, uscito dal maledetto campo di Bodo con qualche problemino, si valuta oggi: intanto sono stati esclusi accertamenti medici aggiuntivi, verrà semplicemente valutato dallo staff medico nerazzurro alla Pinetina. I segnali arrivati sono tutto sommato positivi: sbilanciandosi, possiamo dire che dovrebbe essere convocato e utilizzato per lo meno a partita in corso. Abili e pienamente arruolabili, invece, Mkhitaryan, Sucic e Diouf, con quest'ultimo che a questo punto potrebbe essere finalmente utilizzato come mezzala, suo ruolo naturale.