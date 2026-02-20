VERSO LECCE-INTER

Inter, Chivu fa la conta alla Pinetina verso Lecce: segnali positivi da Frattesi e Zielinski

Emergenza a centrocampo per la trasferta in Salento: si scalda Diouf

20 Feb 2026 - 10:43
videovideo

La trasferta di Lecce come passaggio chiave di questo campionato, per rialzare subito la testa dopo il ko col Bodo, per scavalcare l'emergenza infortuni, per mantenere per lo meno inalterato il vantaggio sul Milan. L'Inter torna oggi ad allenarsi dopo il rientro dalla Norvegia e in attesa del verdetto sulle condizioni di Lautaro per Chivu è tempo di fare la conta dei presenti, specie a centrocampo, zona nevralgica minata da squalifiche e acciacchi muscolari. 

Leggi anche

Inter: senza Lautaro sono guai, ma c'è una statistica che conforta Chivu

Sicuramente assenti, in Salento, Barella e Calhanoglu, entrambi squalificati. In più, per il turco, c'è da smaltire l'affaticamento post-Juve. Insomma, Calha non ci sarebbe comunque stato: difficile prevedere un suo rientro già martedì prossimo in Champions, ma di certo ci proverà. L'argomento più delicato tocca Zielinski e Frattesi. Quest'ultimo ha smaltito la gastroenterite che lo aveva messo fuori causa in settimana: la sua presenza non è in dubbio. Per il polacco, uscito dal maledetto campo di Bodo con qualche problemino, si valuta oggi: intanto sono stati esclusi accertamenti medici aggiuntivi, verrà semplicemente valutato dallo staff medico nerazzurro alla Pinetina. I segnali arrivati sono tutto sommato positivi: sbilanciandosi, possiamo dire che dovrebbe essere convocato e utilizzato per lo meno a partita in corso. Abili e pienamente arruolabili, invece, Mkhitaryan, Sucic e Diouf, con quest'ultimo che a questo punto potrebbe essere finalmente utilizzato come mezzala, suo ruolo naturale.

Leggi anche

Dal gelo di Bodo a Lecce, le 70 ore folli che attendono l'Inter

inter
zielinski
frattesi
chivu
lecce

Ultimi video

04:32
DICH CARLOS AUGUSTO IN MIX POST BODO-INT 18/2 DICH

Carlos Augusto: "Possiamo ancora andare avanti in Champions"

01:10
DICH SCARONI SU BERLUSCONI DICH

Anniversario rossonero, Scaroni: "Al presidente Berlusconi dobbiamo tutto"

02:54
DICH GROSSO PRE SAS-VER 19/2 DICH

Sassuolo, Grosso: "Dobbiamo trasformare il timore della sfida in coraggio"

01:52
Raimondi: "Malissimo Maignan, bel segnale di Leao"

Raimondi: "Malissimo Maignan, bel segnale di Leao"

01:36
Radice: "Inter, c'è un promosso a sorpresa"

Radice: "Inter, c'è un promosso a sorpresa"

01:30
Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

02:19
Callegari: "Milan, per lo scudetto serve una cosa"

Callegari: "Milan, per lo scudetto serve una cosa"

02:24
"Inter, il campo ha inciso. Però Chivu..."

"Inter, il campo ha inciso. Però Chivu..."

02:10
Vinicius e il razzismo

Vinicius e il razzismo

01:42
Hojlund e il suo passato

Hojlund e il suo passato

01:09
Gabbia suona la sveglia

Gabbia suona la sveglia

01:27
Atalanta a due facce

Atalanta a due facce

01:32
Finalmente Koopmeiners

Finalmente Koopmeiners

01:58
I nove giorni della Juve

I nove giorni della Juve

01:33
Darmian e Carlos Augusto

Darmian e Carlos Augusto

04:32
DICH CARLOS AUGUSTO IN MIX POST BODO-INT 18/2 DICH

Carlos Augusto: "Possiamo ancora andare avanti in Champions"

I più visti di Inter

Rosso a Kalulu, Lautaro ammette l'errore di La Penna: "Non è giallo ma..."

DICH BASTONI PRE BODO SU INTER-JUVENTUS PER SITO 17/2 DICH

La verità di Bastoni: "Ho accentuato e sbagliato. Chiedo scusa, ma…"

 Alessandro Bastoni

Bastoni: "Contatto con Kalulu accentuato, ammetto la mia responsabilità. Dispiaciuto per la reazione"

CLIP CAMPO BODO CONDIZIONI TERRIBILI CON CHIVU 17/02 SRV

Follia Bodo: campo regolare? Chivu controlla e non crede ai suoi occhi

Bodo-Inter a rischio? Le condizioni del campo preoccupano ma la decisione è già stata presa

Inter-Juve, ecco le squalifiche per Comolli e Chiellini dopo la furia di San Siro. Una giornata di stop per Kalulu

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:20
Genoa, Bijlow: "Olanda? Ora penso a fare bene qui"
Andrea Petagna
10:53
Andrea Petagna: "La malattia di mio figlio e la depressione. Ecco come sono tornato"
23:29
Fiorentina, Vanoli: "Teniamo tanto alla Conference. Ranieri? Su di lui troppa gogna"
21:50
Torino, Cairo in visita alla squadra e a Baroni al Filadelfia
21:37
Bologna, Italiano: "Su questo campo impossibile far di più, ora acceleriamo in Serie A"