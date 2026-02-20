Juve, processo alla Continassa: duro faccia a faccia dopo il crollo col Galatasaray

Il pesante 5-2 subito contro il Galatasaray ha lasciato il segno in casa Juventus. All'indomani della disfatta di Istanbul, che compromette seriamente il cammino in Champions League, la squadra si è ritrovata alla Continassa per un duro faccia a faccia. Secondo un retroscena di Tuttosport, i senatori hanno preso la parola chiedendo al gruppo di abbandonare ogni alibi legato a infortuni o stanchezza. Il messaggio è stato chiaro e brutale: "Se giochiamo come nel secondo tempo di Istanbul, non andiamo in Champions. Dobbiamo svegliarci". Un confronto necessario per compattare l'ambiente in vista di un ritorno che profuma di impresa impossibile per Yildiz e compagni.