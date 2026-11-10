Inter, doppio ko in attacco: Bonny e Thuram si fermano, condizioni e tempi di recupero

L'Inter ha comunicato infatti che "Ange-Yoan Bonny si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra". Un problema che terrà l'attaccante franco-ivoriano lontano dai campi per almeno tre settimane: una prima ipotesi, per quanto la parola 'risentimento' poco chiarisca nella sua assoluta genericità, porta a un plausibile rientro tra la trasferta di campionato a Frosinone del 5 dicembre e la successiva di Champions a Dortmund, tre giorni più tardi. Potrebbe dunque saltare Atalanta, Stoccarda, Genoa (campionato) e ancora Genoa (Coppa Italia).