Inter, doppio ko in attacco: Bonny e Thuram si fermano, condizioni e tempi di recupero
Apprensione per le condizioni dei due attaccanti: risentimento per Thuram che ha lasciato il ritiro della Francia, Bonny potrebbe saltare almeno 4 partite
Doppia tegola in casa Inter all'alba della seconda sosta per le nazionali. Con Lautaro ancora fermo ai box, Chivu ha perso nel giro di poche ore sia Ange-Yoan Bonny, sia Marcus Thuram, entrambi per problemi muscolari che andranno valutati meglio nei prossimi giorni.
L'Inter ha comunicato infatti che "Ange-Yoan Bonny si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra". Un problema che terrà l'attaccante franco-ivoriano lontano dai campi per almeno tre settimane: una prima ipotesi, per quanto la parola 'risentimento' poco chiarisca nella sua assoluta genericità, porta a un plausibile rientro tra la trasferta di campionato a Frosinone del 5 dicembre e la successiva di Champions a Dortmund, tre giorni più tardi. Potrebbe dunque saltare Atalanta, Stoccarda, Genoa (campionato) e ancora Genoa (Coppa Italia).
Per quanto riguarda Marcus Thuram, che aveva accusato una tensione muscolare al bicipite femorale della coscia destra durante la sfida di campionato vinta domenica scorsa contro il Como a San Siro, l'annuncio arriva invece dalla Francia: "Marcus Thuram ha accusato una tensione al bicipite femorale destro durante la partita dell'Inter contro il Como, che gli ha impedito di partecipare all'allenamento, questo lunedì. In assenza di miglioramenti martedì mattina e dopo gli esami, di comune accordo con l'Inter e il giocatore, lo staff medico dei Bleus ha deciso di rimetterlo a disposizione del suo club. Lascerà quindi la nazionale".
L'attaccante lascerà il ritiro dei Blues già nel corso del pomeriggio per fare rientro a Milano, dove verrà sottoposto agli esami strumentali approfonditi presso lo staff medico dell’Inter per stabilire l’esatta entità del danno muscolare e definire la tabella dei tempi di recupero in vista del rientro in Serie A.