Giudice sportivo Serie B, un turno di stop per Tiritiello e Vasic

Squalifica per una giornata per Tiritiello dell'Entella e Vasic del Sudtirol. Queste le decisioni del giudice sportivo di Serie B, Emilio Battaglia, assieme a una serie di multe (Avellino, Benevento 4.000 euro, Sampdoria 3.000, Catanzaro e Vicenza 2.000). Una giornata di squalifica anche per il tecnico della Virtus Entella Andrea Chiappella, per aver contestato con veemenza a fine primo tempo negli spogliatoi alcune decisioni arbitrali, e per due giornate il segretario generale dell'Empoli Stefano Calistri, per espressioni irriguardose nei confronti dell'arbitro, in campo e poi negli spogliatoi. Un turno di stop per il dirigente del Sudtirol Alberto Gerbo, per Simone Giunti dell'Empoli e Andrea Roman del Padova, oltre al preparatore atletico del Pisa Stefano Taparelli.