Prima Carlos Augusto, poi Calhanoglu e infine Thuram: l'Inter si rinnova partendo dalle sue certezze

Calhanoglu, Carlos Augusto e Thuram: non necessariamente in quest'ordine, ma sono questi i tre prossimi contratti che l'Inter intende rinnovare, con corrisposta volontà. Sì, anche quella del regista turco, che nelle scorse settimane da più parti si era messa erroneamente in dubbio, scambiando un normale confronto tra le parti in una sorta di braccio di ferro. Calha, oggi aggregato alla sua nazionale, ha contribuito a spazzare via un bel po' di nuvoloni con quel "non facciamo casino" pronunciato dopo la vittoria contro il Como. No, dunque, non si faccia casino: Marotta, Baccin e Gordon Stipic, procuratore del turco, si sono già visti e si rivedranno più volte nelle prossime settimane, per chiudere il cerchio possibilmente entro la fine dell'anno e prolungare per altre due stagioni oltre l'attuale fine rapporto previsto per giugno 2027. C'è l'accordo sulla durata, non ancora quello sulla cifra: sarà un ingaggio inferiore agli attuali 6.5 milioni, con percentuali variabili più articolate, ma non così lontano da quanto in essere. Età e acciacchi vari avuti nelle ultime due annate impongono cautela da parte della società, ma non inficiano la fiducia in Calha, fondamentale nell'assetto tattico nerazzurro. Il suo legame con l'Inter e la città di Milano, poi, sono fattori determinanti. Fattori che hanno portato il giocatore a non prendere neppure in considerazione le avances da più parti arrivate negli ultimi mesi.