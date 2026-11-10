MANOVRE NERAZZURRE

Prima Carlos Augusto, poi Calhanoglu e infine Thuram: l'Inter si rinnova partendo dalle sue certezze

Il regista turco, in scadenza a giugno, ha la priorità temporale nei piani della società

10 Nov 2026 - 08:57
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Calhanoglu, Carlos Augusto e Thuram: non necessariamente in quest'ordine, ma sono questi i tre prossimi contratti che l'Inter intende rinnovare, con corrisposta volontà. Sì, anche quella del regista turco, che nelle scorse settimane da più parti si era messa erroneamente in dubbio, scambiando un normale confronto tra le parti in una sorta di braccio di ferro. Calha, oggi aggregato alla sua nazionale, ha contribuito a spazzare via un bel po' di nuvoloni con quel "non facciamo casino" pronunciato dopo la vittoria contro il Como. No, dunque, non si faccia casino: Marotta, Baccin e Gordon Stipic, procuratore del turco, si sono già visti e si rivedranno più volte nelle prossime settimane, per chiudere il cerchio possibilmente entro la fine dell'anno e prolungare per altre due stagioni oltre l'attuale fine rapporto previsto per giugno 2027. C'è l'accordo sulla durata, non ancora quello sulla cifra: sarà un ingaggio inferiore agli attuali 6.5 milioni, con percentuali variabili più articolate, ma non così lontano da quanto in essere. Età e acciacchi vari avuti nelle ultime due annate impongono cautela da parte della società, ma non inficiano la fiducia in Calha, fondamentale nell'assetto tattico nerazzurro. Il suo legame con l'Inter e la città di Milano, poi, sono fattori determinanti. Fattori che hanno portato il giocatore a non prendere neppure in considerazione le avances da più parti arrivate negli ultimi mesi.

Thuram copia le scarpe di Durant, KD apprezza: "Mio fratello col vento tra i piedi"

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Detto questo e considerato il prolungamento di Dimarco, con il club che ha esercitato con largo anticipo l’opzione per il rinnovo con un robusto aumento di stipendio (5,2 milioni netti) fino al 2028, sul tavolo ci sono i 'dossier' che riguardano Carlos Augusto e Thuram. Il brasiliano ha pronta la firma per legarsi all'Inter fino al 2031, un atto dovuto da parte del club per blindare uno dei suoi punti di forza del presente e del futuro prossimo, con l'attaccante francese sono invece iniziati i primi contatti esplorativi per proiettarsi oltre il 2028. La volontà è quella che, come si dice in questi casi, sia un 'contratto a vita'. Enfasi a parte, l'idea è quella di procedere con il francese lungo la medesima via percorsa con Lautaro.

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