Elezioni presidente Figc, la Federcalcio si costituirà in giudizio sul ricorso di Galliani

Nella giornata di ieri Adriano Galliani, attraverso il suo legale, ha depositato un ricorso contro la Figc per chiedere di verificare la legittimità della Commissione istituita il 2 novembre dal Commissario straordinario della Federazione, Giovanni Malagò, per validare le candidature al ruolo di presidente.
In particolare, al netto della questione legata alla doppia firma del Genoa, la cui validità è indispensabile per il quorum in favore di Malagò, Galliani contesta la nomina stessa della commissione, non prevista da alcuna norma federale e voluta dal commissario straordinario dopo il caso legato al mancato tesseramento.
Oggi la Federcalcio ha deciso di costituirsi presso il Tribunale Federale contro il ricorso presentato dall'ex dirigente di Milan e Monza: la commissione, questa la posizione della Figc, è stata creata come supporto tecnico alla nella fase dell'istruttoria ma non si sostituirà al segretario generale né condizionerà lo svolgimento e l'esito.
Verrà quindi fissata un'udienza nella quale verranno sentite le parti prima di arrivare a una decisione collegiale. Le elezioni si dovrebbero tenere il 14 dicembre ma con questo ricorso potrebbero anche slittare.