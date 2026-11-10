Elezioni presidente Figc, la Federcalcio si costituirà in giudizio sul ricorso di Galliani

Oggi la Federcalcio ha deciso di costituirsi presso il Tribunale Federale contro il ricorso presentato dall'ex dirigente di Milan e Monza: la commissione, questa la posizione della Figc, è stata creata come supporto tecnico alla nella fase dell'istruttoria ma non si sostituirà al segretario generale né condizionerà lo svolgimento e l'esito.