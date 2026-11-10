Ravenna ribolle per il ritorno in campo di Ronaldinho: allo stadio prezzi da Serie A

Lo aveva ingaggiato in estate, come uomo immagine: fu subito Ronaldinho-mania a Ravenna. Il patron del club romagnolo Ignazio Cipriani strappò al brasiliano anche la promessa che una partita l'avrebbe giocata. E quel giorno si avvicina: domenica 15 novembre, Dinho tornerà in campo in un match ufficiale a undici anni di distanza dall'ultima gara disputata con il Fluminense.
Lui che ha conosciuto le sfide di Barcellona e Milano, sarà schierato nel derby della Romagna contro il Forlì (Serie C) in programma alle 17.30 allo stadio Benelli.
Sarà un evento: a Ravenna è stata montata una tribuna provvisoria da 540 posti per aumentare la capienza del Benelli, con il marchio della stella brasiliana R10. La società ha indetto la giornata giallorossa e per tanto non saranno validi gli abbonamenti stagionali.
I prezzi dei biglietti variano dai 15 euro per la curva con tariffa riservata agli abbonati in prelazione ai 150 della tribuna allestita per l'occasione con hospitality. Prezzi da Serie A per rivedere il ritorno in campo a 46 anni di Ronaldinho.