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Thuram copia le scarpe di Durant, KD apprezza: "Mio fratello col vento tra i piedi"

L'attaccante dell'Inter contro il Como è sceso in campo con un paio di scarpe che richiamavano il modello di Mercurial ispirate alle iconiche "Penaut Butter & Jelly" del cestista americano 

09 Nov 2026 - 23:12
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Marcus Thuram chiama, Kevin Durant risponde. L'attaccante dell'Inter per la sfida con il Como è sceso in campo con un paio di scarpe realizzate apposta per lui dall'artista Leocustomx. Si tratta di un paio di Nike Mercurial Superfly 11 ispirate dalle iconice KD 6 "Penaut Butter & Jelly". Il giocatore dei Rockets ha ricondiviso nelle sue storie su Instagram gli scatti del francese con le scarpe che richiamano il suo modello: "Mio fratello Thuram con il vento nei piedi", il commento che Durant ha aggiunto. 

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