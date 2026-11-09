Thuram copia le scarpe di Durant, KD apprezza: "Mio fratello col vento tra i piedi"

Marcus Thuram chiama, Kevin Durant risponde. L'attaccante dell'Inter per la sfida con il Como è sceso in campo con un paio di scarpe realizzate apposta per lui dall'artista Leocustomx. Si tratta di un paio di Nike Mercurial Superfly 11 ispirate dalle iconice KD 6 "Penaut Butter & Jelly". Il giocatore dei Rockets ha ricondiviso nelle sue storie su Instagram gli scatti del francese con le scarpe che richiamano il suo modello: "Mio fratello Thuram con il vento nei piedi", il commento che Durant ha aggiunto.