Inter, Spalletti: "A Firenze per vincere. Icardi? Spero torni presto, ma non dipendiamo da uno solo"

23/02/2019

Dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League l'Inter si rituffa sul campionato, dove domenica sera affronterà la Fiorentina nel posticipo del Franchi. Obiettivo numero uno per Spalletti , difendere il terzo posto dagli assalti delle inseguitrici: "Andiamo a Firenze senza timori - ha detto il tecnico nerazzurro - Dobbiamo vincere. Icardi? Spero possa tornare presto, ma non dipendiamo da uno solo. Siamo in un buon momento".

LA CONFERENZA DI SPALLETTI

Esame Fiorentina



"Tutte le partite sono un esame, perché tutte ti danno la possibilità di ricevere gli stessi punti e come si è visto in precedenza non è che sia sicuro che ti venga consegnato questo bonus, te lo devi sempre guadagnare sul campo. Non c'è dubbio che la squadra abbia fatto meglio in questo periodo e messo a posto delle cose che ultimamente non ci riuscivano molto, ma come si è visto si è assottigliato il margine di vantaggio e se non vinci le altre si avvicinano. Per cui dobbiamo vincere".



Il superamento del momento di difficoltà



"C'è stato dentro un po' di tutto. Individualmente dobbiamo riuscire a dare il nostro massimo per ricevere delle risposte. Perisic e Nainggolan sono due di quelli che stanno facendo bene, ma ce ne sono altri in un buon momento di condizione. Bisognerebbe recuperare qualcuno in più nel reparto offensivo, perché lì siamo giusti per quelle che sono le situazioni e gli infortuni. Abbiamo delle partite ravvicinate, i calciatori che hanno giocato giovedì vedrò solo oggi se hanno recuperato, se hanno qualche acciacco, per cui ci vogliono le possibilità di avere dei cambi a disposizione".





Le assenze in attacco e i gol dagli altri reparti



"Mi riferisco a tutte le situazioni. Keita e Mauro sono parte dello stesso reparto. Poi è chiaro che si può sopperire nella partita settimanale, nelle quattro partite in quindici giorni è più difficile, per cui spero che Keita migliori ma qualche giorno si deve aspettare. Spero come tutti che Mauro ritorni a disposizione e per il resto del gruppo la squadra sta facendo quel che deve fare. Un calciatore come Joao Mario deve fare gol perché ce l'ha nelle possibilità, lo stesso Candreva. Vecino prende un po' tutte e due le cose, dà sostegno alla fase difensiva e va con le sue incursioni a fare gol. Brozovic ha il piede per far gol da fuori. Numericamente le soluzioni le abbiamo per il totale dei gol fatti. Spero che si riesca a fare qualcosa in più di quel che abbiamo fatto ultimamente in funzione del gol".

Il passo dell'Inter e le inseguitrici che incombono