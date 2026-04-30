Tensione al Congresso Fifa: sul palco Israele e Palestina, Infantino prova a far fare la pace ma...

Attimi di tensione sul palco del 76esimo Congresso della Fifa a Vancouver. Protagonista il presidente Gianni Infantino che ha provato a far stringere la mano o comunque scattare una foto a Jibril Rajou, rappresentante della Federazione Calcistica Palestinese e Basim Sheikh Suliman, vicepresidente della Federazione Calcistica Israeliana. Il 56enne a capo della Fifa non è riuscito nell'impresa con Rajou che ha avuto da ridire e non si è minimamente avvicinato al dirigente di Israele lasciando successivamente il palco.