Inchiesta arbitri, Malagutti: "Gli autorizzati in sala Var: ecco cosa prevede la norma salva Rocchi"

Simone Malagutti racconta cosa dice il punto 3 del protocollo Var che permetterebbe agli "autorizzati" di stare in Sala Var e interloquire con Var e Avar: una norma che potrebbe cambiare la posizione dell'ex designatore Rocchi. "L'articolo 3 del protocollo Var dice, e diceva anche nella stagione contestata, che solo gli autorizzati possono stare in sala Var e interloquire con Var, Avar e operatori. A meno che non esista un'altra norma, al momento non conosciuta, che stabilisca chi siano questi autorizzati viene da pensare che chi, se non i capi dell'organo tecnico (cioè designatore e supervisore Var, ndr), siano gli autorizzati?".