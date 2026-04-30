Mondiali, Infantino e la polemica sui biglietti: "Sono cari, ma il 90% l'abbiamo già venduto"

"Abbiamo venduto il 100% dei biglietti che abbiamo messo sul mercato, ovvero circa il 90% del totale finora. E naturalmente, continuiamo a mettere biglietti sul mercato". Nel suo intervento al congresso, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha brevemente affrontato le lamentele relative al costo dei biglietti per le partite dei Mondiali, ma i suoi commenti erano rivolti ai presidenti delle federazioni affiliate e non ai tifosi. "Ci sono biglietti costosi, certo, e ci sono anche biglietti più accessibili. E la cosa importante è che tutti i ricavi che generiamo a livello mondiale tornino a voi, tornino al mondo intero e finanzino il calcio in tutti i vostri paesi", ha aggiunto.