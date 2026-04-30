Mondiali, Infantino e la polemica sui biglietti: "Sono cari, ma il 90% l'abbiamo già venduto"
"Abbiamo venduto il 100% dei biglietti che abbiamo messo sul mercato, ovvero circa il 90% del totale finora. E naturalmente, continuiamo a mettere biglietti sul mercato". Nel suo intervento al congresso, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha brevemente affrontato le lamentele relative al costo dei biglietti per le partite dei Mondiali, ma i suoi commenti erano rivolti ai presidenti delle federazioni affiliate e non ai tifosi. "Ci sono biglietti costosi, certo, e ci sono anche biglietti più accessibili. E la cosa importante è che tutti i ricavi che generiamo a livello mondiale tornino a voi, tornino al mondo intero e finanzino il calcio in tutti i vostri paesi", ha aggiunto.
All'inizio di questa settimana, la Fifa ha annunciato che avrebbe versato ulteriori 100 milioni di dollari alle nazioni partecipanti ai Mondiali per contribuire a coprire i costi superiori alle previsioni. Martedì il Consiglio Fifa ha approvato un aumento di 2 milioni di dollari per i pagamenti base a ciascuna federazione, portandoli a un minimo di 12,5 milioni di dollari. L'organo di governo prevede un fatturato di almeno 11 miliardi di dollari per il torneo.