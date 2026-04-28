Inter, una cavalcata non senza infortuni: 47 partite saltate da tre big

Ventitre, tredici e undici: non sono numeri da giocare alla lotteria ma le partite saltate, in stagione, da tre pilastri dell'Inter, quelli da cui, è opinione comune, passa gran parte delle fortune nerazzurre. Parliamo di Denzel Dumfries, ovviamente (perché è quello che ha subito l'infortunio più grave), Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez. Chivu ha quindi dovuto sopperire spesso e volentieri, soprattutto nel rush finale se vogliamo aggiungere il lungo problema alla tibia di Alessandro Bastoni (tra l'altro ancora non risolto del tutto), alla mancanza di un elemento decisivo per reparto. Nella lotta scudetto l'Inter probabilmente è stata quella più abile a schivare i problemi fisici e a gestire meglio la rosa, visto il confronto con Napoli (basta citare Di Lorenzo, De Bruyne, Vergara e Lukaku) e Milan (Gimenez e Jashari su tutti), ma i numeri dall'infermeria in parte riscrivono ciò che è a lungo è stato detto a proposito della capolista, cioè l'assenza di infortuni.