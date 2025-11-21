Dall'Inghilterra: l'Inter pensa al Dibu Martinez

© Getty Images
L'Inter, attualmente in testa al campionato, riflette sul futuro e su come rinforzare la rosa in vista delle prossime sessioni di mercato. Tra le tante questioni da affrontare, spicca la necessità di fare chiarezza tra i pali: a giugno, uno tra Sommer e Martinez potrebbe non essere riconfermato e per la dirigenza nerazzura questo vorrebbe dire tornare sul mercato per cercare un nuovo portiere.
Le ultime voci dall'Inghilterra, riportate dal portale Football Insider, parlano di un interessamento dell'Inter per Emiliano Martinez, estremo difensore argentino campione del Mondo in carica. L'Aston Villa, proprietaria del cartellino, starebbe valutando insieme all'allenatore Emery l'ipotesi che porterebbe a una cessione del 'Dibu' in estate, a patto che a Birmingham ci si concentri subito sulla ricerca di un sostituto che possa essere all'altezza. I nerazzurri restano alla finestra e studiano le mosse future.