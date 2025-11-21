Logo SportMediaset

Mercato

Dall'Inghilterra: l'Inter pensa al Dibu Martinez

21 Nov 2025 - 18:25
© Getty Images

© Getty Images

L'Inter, attualmente in testa al campionato, riflette sul futuro e su come rinforzare la rosa in vista delle prossime sessioni di mercato. Tra le tante questioni da affrontare, spicca la necessità di fare chiarezza tra i pali: a giugno, uno tra Sommer e Martinez potrebbe non essere riconfermato e per la dirigenza nerazzura questo vorrebbe dire tornare sul mercato per cercare un nuovo portiere. 

Le ultime voci dall'Inghilterra, riportate dal portale Football Insider, parlano di un interessamento dell'Inter per Emiliano Martinez, estremo difensore argentino campione del Mondo in carica. L'Aston Villa, proprietaria del cartellino, starebbe valutando insieme all'allenatore Emery l'ipotesi che porterebbe a una cessione del 'Dibu' in estate, a patto che a Birmingham ci si concentri subito sulla ricerca di un sostituto che possa essere all'altezza. I nerazzurri restano alla finestra e studiano le mosse future. 

18:25
Dall'Inghilterra: l'Inter pensa al Dibu Martinez
17:15
Milan, l'ex Suso rivela: "Mi voleva l'Inter, avrebbero anche pagato la clausola"
16:28
Bologna, due nomi per il futuro
15:30
Barça, Laporta chiude al ritorno di Messi: "Irrealistico"
14:19
Juventus, due profili monitorati in Serie A