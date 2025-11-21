Dall'Inghilterra: l'Inter pensa al Dibu Martinez

L'Inter, attualmente in testa al campionato, riflette sul futuro e su come rinforzare la rosa in vista delle prossime sessioni di mercato. Tra le tante questioni da affrontare, spicca la necessità di fare chiarezza tra i pali: a giugno, uno tra Sommer e Martinez potrebbe non essere riconfermato e per la dirigenza nerazzura questo vorrebbe dire tornare sul mercato per cercare un nuovo portiere.