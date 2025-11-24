L'Inter si ferma sul rigore di Calha: il derby va al Milan

Inter-Milan: San Siro è uno spettacolo anche sugli spalti
L'Inter perde il derby 0 a 1, decisivo il gol di Pulisicdi Redazione
Dopo 3 vittorie consecutive (4 considerando quella in Champions contro il Kairat), l'Inter interrompe la striscia con una sconfitta, dolorosa e beffarda, nel derby contro il Milan. Dolorosa sia perché arriva nella sfida contro i rivali di sempre, ma anche perché maturata in un match in cui le occasioni nerazzurre non sono certo mancate, sia sul risultato ancora in parità che dopo il gol del vantaggio rossonero di Pulisic.
Chivu voleva un Inter coraggiosa e sul campo i giocatori hanno cercato di accontentarlo da subito con grande aggressività e alcune occasioni da gol importanti, come il palo colpito da Acerbi su calcio d'angolo e quello colpito da Lautaro poco dopo, in un primo tempo in cui l'Inter avrebbe meritato almeno un gol. Nella ripresa la squadra di Chivu manca nei momenti importanti e non trova la chiave di volta quando si avvicina all'area di rigore avversaria. Stavolta è Calhanoglu a prendersi la maggior parte delle responsabilità, prima sulla palla persa che inaugura la ripartenza con cui il Milan passa in vantaggio, e poi sul rigore parato da Maignan.
Una serata storta per Calhanoglu, ma anche per Sommer che forse avrebbe potuto fare qualcosa in più sulla conclusione di Saelemaekers su cui si è avventato Pulisic. La classifica, che vede l'Inter a -3 dal primo posto, non permette a Chivu di potersi fermare ai rimpianti post derby, soprattutto dopo una partita positiva sul piano delle occasioni create. Segnali sempre più positivi anche da Sucic, in crescita nel corso dei 90 minuti e autore di un ottimo secondo tempo.
4 sconfitte nelle prime 12 (una ogni tre partite) sono numeri che preoccupano Chivu, che ci ha tenuto a sottolineare nel post gara la necessità di abbassare questa statistica per continuare a lottare per lo scudetto. Un obiettivo che resta lì, a portata, sia perché la classifica è corta e anche le altre big hanno fatto passi falsi, e sia perché la squadra è viva e oggi lo ha dimostrato. Il risultato finale dice 0-1, la partita racconta di un Inter meritevole, che avrebbe potuto raccogliere molto di più. Un Inter che Chivu vuole rivedere, almeno nell'atteggiamento, già dalla prossima partita di campionato contro il Pisa.
