L'Inter si ferma sul rigore di Calha: il derby va al Milan

4 sconfitte nelle prime 12 (una ogni tre partite) sono numeri che preoccupano Chivu, che ci ha tenuto a sottolineare nel post gara la necessità di abbassare questa statistica per continuare a lottare per lo scudetto. Un obiettivo che resta lì, a portata, sia perché la classifica è corta e anche le altre big hanno fatto passi falsi, e sia perché la squadra è viva e oggi lo ha dimostrato. Il risultato finale dice 0-1, la partita racconta di un Inter meritevole, che avrebbe potuto raccogliere molto di più. Un Inter che Chivu vuole rivedere, almeno nell'atteggiamento, già dalla prossima partita di campionato contro il Pisa.