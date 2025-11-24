Trevisani: "L'Inter gioca senza portiere"

Nello studio di Pressing si analizza la vittoria del Milan nel derby. Perché i rossoneri hanno vinto? Trevisani: "L'Inter ha perso perché non ha un portiere, invece il Milan ne ha uno grandissimo". E Ranocchia ammette: "A portieri invertiti probabilmente avrebbero vinto i nerazzurri". E Sabatini ricorda: "Nel 2022 Sabatini aveva detto che, a portieri invertiti, l'Inter avrebbe vinto lo scudetto. Ma avere un portiere forte come Maignan è un merito. Comunque non si può ridurre tutto solo al portiere".