pressing

Trevisani: "L'Inter gioca senza portiere"

Il giornalista critica ancora Sommer, nuovamente protagonista in negativo con un errore che costa la sconfitta nel derby.

24 Nov 2025 - 08:28
02:45 

Nello studio di Pressing si analizza la vittoria del Milan nel derby. Perché i rossoneri hanno vinto? Trevisani: "L'Inter ha perso perché non ha un portiere, invece  il Milan ne ha uno grandissimo". E Ranocchia ammette: "A portieri invertiti probabilmente avrebbero vinto i nerazzurri". E Sabatini ricorda: "Nel 2022 Sabatini aveva detto che, a portieri invertiti, l'Inter avrebbe vinto lo scudetto. Ma avere un portiere forte come Maignan è un merito. Comunque non si può ridurre tutto solo al portiere".

pressing
derby
portieri
sommer
maignan

