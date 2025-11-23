Chivu assolve Sommer: "Non punterei mai il dito contro qualcuno, ci sarebbe odore di fallimento"

Inter-Milan, le immagini del derby della Madonnina
Nonostante una sconfitta che vale il sorpasso dei cugini rossoneri in classifica, Cristian Chivu è contento della prestazione offerta dalla sua Inter: "Non è solo quello che abbiamo creato, salvo anche l'attenzione. Ci hanno fatto gol nell'unica occasione su lancio lungo, il calcio è così. I ragazzi ci hanno provato in tutti i modi, questo è lo spirito che voglio vedere. Quattro sconfitte nelle prime dodici giornate sono un po' troppe, ma la classifica è corta".
Ai microfoni di DAZN, l'allenatore nerazzurro ha voluto difendere Yann Sommer, finito al centro di qualche critica per la rete di Pulisic: "So quello che creiamo e i rischi che prendiamo. I miei giocatori sono i migliori, cercano sempre il massimo. Non punterei mai il dito contro qualcuno, altrimenti ci sarebbe odore di fallimento. Non c'è un solo colpevole di questa sconfitta, siamo tutti coinvolti. Potevamo gestire meglio i momenti, abbiamo solo il dovere di rialzarci perché mercoledì abbiamo un altro match importante.
Sulla sostituzione di Lautaro, il tecnico ha precisato: "Sta bene, non posso cambiare giocatori? È una mia scelta tecnica, anche i ragazzi che sono in panchina meritano di dare il loro contributo".
Infine, qualche considerazione sui gol presi in contropiede: "Per caratteristiche dei nostri giocatori siamo costretti ad attaccare con tanti uomini e siamo più esposti alle ripartenze, oggi ne abbiamo concessa una ed è stata fatale. Finora abbiamo subito abbastanza poco per quelli che sono i rischi che corriamo. Dobbiamo migliorare nella percezione del pericolo e fare qualche fallo in più".
