Chivu assolve Sommer: "Non punterei mai il dito contro qualcuno, ci sarebbe odore di fallimento"

Sulla sostituzione di Lautaro, il tecnico ha precisato: "Scelta tecnica, sta bene"

di Redazione
23 Nov 2025 - 23:48
© Getty Images

© Getty Images

Nonostante una sconfitta che vale il sorpasso dei cugini rossoneri in classifica, Cristian Chivu è contento della prestazione offerta dalla sua Inter: "Non è solo quello che abbiamo creato, salvo anche l'attenzione. Ci hanno fatto gol nell'unica occasione su lancio lungo, il calcio è così. I ragazzi ci hanno provato in tutti i modi, questo è lo spirito che voglio vedere. Quattro sconfitte nelle prime dodici giornate sono un po' troppe, ma la classifica è corta". 

Ai microfoni di DAZN, l'allenatore nerazzurro ha voluto difendere Yann Sommer, finito al centro di qualche critica per la rete di Pulisic: "So quello che creiamo e i rischi che prendiamo. I miei giocatori sono i migliori, cercano sempre il massimoNon punterei mai il dito contro qualcuno, altrimenti ci sarebbe odore di fallimento. Non c'è un solo colpevole di questa sconfitta, siamo tutti coinvolti. Potevamo gestire meglio i momenti, abbiamo solo il dovere di rialzarci perché mercoledì abbiamo un altro match importante. 

Sulla sostituzione di Lautaro, il tecnico ha precisato: "Sta bene, non posso cambiare giocatori? È una mia scelta tecnica, anche i ragazzi che sono in panchina meritano di dare il loro contributo". 

Infine, qualche considerazione sui gol presi in contropiede: "Per caratteristiche dei nostri giocatori siamo costretti ad attaccare con tanti uomini e siamo più esposti alle ripartenze, oggi ne abbiamo concessa una ed è stata fatale. Finora abbiamo subito abbastanza poco per quelli che sono i rischi che corriamo. Dobbiamo migliorare nella percezione del pericolo e fare qualche fallo in più". 

