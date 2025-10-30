Incidente Josep Martinez: disposta autopsia, l'Inter chiama la famiglia della vittima

Nonostante lo shock, Martinez ha scelto di presentarsi ad Appiano Gentile, al centro sportivo, nelle ore precedenti la partita Inter-Fiorentina. Il club gli ha messo a disposizione uno psicologo e gli aveva concesso massima libertà, ma per il 27enne spagnolo, accompagnato alla Pinetina (la sua auto è sotto sequestro), la presenza è stata un "naturale richiesta di normalità". Ad Appiano ha potuto fare un leggero scarico e ricevere l'abbraccio dei compagni e di Cristian Chivu.