Milan, Pavlovic "se la cava" con 9 punti di sutura

Sospiro di sollievo per Strahinja Pavlovic, che è stato vittima di un infortunio che ha allarmato i compagni e lo staff rossonero riportando un'ampia ferita nella zona dell'arcata sopraccigliare sinistra che gli ha causato una grossa perdita di sangue. Pavlovic è stato accompagnato dallo staff milanista all'ospedale per accertamenti e come riporta MilanNews.it, per fortuna gli esami approfonditi alla testa hanno dato esito negativo. È stato però necessario operare una sutura di 9 punti. Il giocatore sta meglio e sta facendo ritorno a Milano in treno.