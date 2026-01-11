Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cremonese, Nicola: "Proveremo a rompere le scatole alla Juve"

11 Gen 2026 - 21:08

Domani la Cremonese farà visita alla Juventus in quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti più impegnativi del campionato. Davide Nicola entra subito nel clima della sfida che non vedrà in campo Payero infortunato: "La Juve, inutile girarci intorno, è una squadra di grande qualità che ha avviato un percorso di risalita verso le posizioni che le competono. Davanti al proprio pubblico vorranno spingere forte, ma noi come sempre lavoreremo per provare a rompere le scatole", spiega l'allenatore. Per i grigiorossi sarà la terza gara nel giro di pochi giorni e la gestione delle energie diventa centrale. "È raro che riusciamo a riproporre sempre lo stesso undici, anche perché in alcuni reparti non abbiamo una grande abbondanza di scelte. A centrocampo stiamo cercando di sopperire a qualche assenza sperimentando soluzioni che possono rivelarsi utili anche in prospettiva, mentre in difesa gli interpreti restano quelli che abbiamo sempre utilizzato. Questo percorso può aiutarci anche a fare valutazioni in ottica mercato, per capire dove possiamo aggiungere qualcosa". Il tecnico grigiorosso sottolinea poi i segnali incoraggianti visti nelle ultime uscite: "Contro il Cagliari ho rivisto in campo ciò che prepariamo durante la settimana, sia nella predisposizione al gioco sia nella volontà di prendersi responsabilità attraverso le giocate individuali. Tutto questo deve andare di pari passo con una fase difensiva attenta: nei passaggi tra una fase e l'altra possiamo crescere ancora, diventando più concreti e cinici". 

Ultimi video

01:28
DICH CUESTA PRE LECCE 10/1 DICH

Cuesta: "Partita sporca e fondamentale, vogliamo la vittoria"

01:19
MCH TELSTAR-AJAX MCH

Telstar-Ajax 2-3: gli highlights

00:08
CLIPPINA TIRO IN TRIBUNA E BIRRA CHE VOLA MCH

Dylan Vente tira direttamente in curva e centra in pieno la birra di un tifoso

03:08
DICH SPALLETTI PRE CREMO 11/1 DICH

Spalletti: “La mia Juve è cresciuta, ma c’è ancora tanto da migliorare”

00:54
DICH NICOLA PRE JUVE 11/1 DICH

Nicola: "Andiamo a Torino per provare a rompere le scatole… Come sempre"

01:15
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

00:35
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO ROMA PER SITO 10/1 SRV

Il mercato della Roma: Raspadori sempre più vicino

00:33
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO INTER E NAPOLI PER SITO 10/1 SRV

Il mercato di Inter e Napoli: tutte le trattative

00:27
DICH ALLEGRI SU SOLIT SOSPETTI PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri, che risate con Carlo Pellegatti: “Scudetto? Non esistiamo…”

01:26
DICH ALLEGRI SU VAR PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri e il Var: “Il problema è sempre la soggettività”

01:08
DICH ALLEGRI SU FORMAZIONE PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri: “Fiorentina pericolosa. Nkunku c’è, per Modric la vedo dura”

02:05
DICH CHIVU SU ARBITRI PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu sposta le polemiche: “Arbitri? Noi non vogliamo parlarne”

02:05
DICH CHIVU SU LUIS HENRIQUE PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu: “Luis Henrique importante per noi. Su di lui ho sbagliato anch’io…”

00:49
DICH CHIVU SU INGIUSTIZIE PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu: "L'andata? In questi due mesi ci siamo allenati anche all'ingiustizia"

01:12
DICH CHIVU SU CONTE PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu: "Stimo tanto Conte come allenatore, non è una sfida tra noi"

01:28
DICH CUESTA PRE LECCE 10/1 DICH

Cuesta: "Partita sporca e fondamentale, vogliamo la vittoria"

I più visti di Calcio

DICH FULLKRUG PRES. MILAN DICH

Fullkrug: "Milan squadra unita e con qualità, momento ideale per arrivare qui"

CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

DICH ALLEGRI POST GENOA DICH

Milan, Allegri: "E' mancato il gol"

Victor Osimhen

Spese pazze in Turchia, ma com'è possibile? I tre fattori per le big, che ora vogliono anche Lookman e Frattesi

Balotelli parte per Dubai e sorride: “Il più forte sono ancora io…”

Musonda, il dramma dell'ex Chelsea: "Mi restano pochi giorni"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
pavlovic
22:10
Milan, Pavlovic "se la cava" con 9 punti di sutura
21:37
Inter-Napoli 1-1 fine primo tempo
21:18
Liga Spagnola: vince il Rayo Vallecano, pari tra Levante ed Espanyol
21:08
Cremonese, Nicola: "Proveremo a rompere le scatole alla Juve"
20:52
Lazio, Sarri: "Ratkov farà fatica"