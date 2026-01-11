Cremonese, Nicola: "Proveremo a rompere le scatole alla Juve"

Domani la Cremonese farà visita alla Juventus in quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti più impegnativi del campionato. Davide Nicola entra subito nel clima della sfida che non vedrà in campo Payero infortunato: "La Juve, inutile girarci intorno, è una squadra di grande qualità che ha avviato un percorso di risalita verso le posizioni che le competono. Davanti al proprio pubblico vorranno spingere forte, ma noi come sempre lavoreremo per provare a rompere le scatole", spiega l'allenatore. Per i grigiorossi sarà la terza gara nel giro di pochi giorni e la gestione delle energie diventa centrale. "È raro che riusciamo a riproporre sempre lo stesso undici, anche perché in alcuni reparti non abbiamo una grande abbondanza di scelte. A centrocampo stiamo cercando di sopperire a qualche assenza sperimentando soluzioni che possono rivelarsi utili anche in prospettiva, mentre in difesa gli interpreti restano quelli che abbiamo sempre utilizzato. Questo percorso può aiutarci anche a fare valutazioni in ottica mercato, per capire dove possiamo aggiungere qualcosa". Il tecnico grigiorosso sottolinea poi i segnali incoraggianti visti nelle ultime uscite: "Contro il Cagliari ho rivisto in campo ciò che prepariamo durante la settimana, sia nella predisposizione al gioco sia nella volontà di prendersi responsabilità attraverso le giocate individuali. Tutto questo deve andare di pari passo con una fase difensiva attenta: nei passaggi tra una fase e l'altra possiamo crescere ancora, diventando più concreti e cinici".