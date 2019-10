Inter, Skriniar: "L'interesse di altri club? Sto bene all'Inter"

VERSO INTER-BORUSSIA DORTMUND

Milan Skriniar non ha intenzione di andarsene da Milano. Il difensore dell'Inter, a poche ore dalla partita di Champions League contro il Borussia Dortmund, rassicura i tifosi nerazzurri: "Sono molto soddisfatto qui, mi trovo molto bene. Ho un ottimo rapporto con i tifosi. Non mi manca nulla qui e gioco regolarmente. Non progetto nessun trasferimento. L’interesse di altri club per me? Su Internet si scrive molto, quindi certe notizie arrivano anche a me, ma non mi ci rompo la testa". Skriniar: "Siamo partiti male, Juve più matura"

"Personalmente non mi è arrivata nessuna offerta, ma sui media circolavano nomi di club come Manchester City, Manchester United e Barca", ha detto Skriniar al portale tedesco Ruhrnachrichten.de ."Se avessi ricevuto un’offerta dal Bayern o dal Borussia? Naturalmente ci si riflette sempre se si riceve un’offerta da questi club. Ma dipenderebbe più dalla mia situazione all’Inter e dal ruolo e importanza che ho qui. Fossi sempre in panchina, sarebbe difficile dire di no".

Voci di mercato a parte, il difensore è contento della propria esperienza in Italia: "Sono arrivato in Italia quattro anni fa, giocavo poco, pensavo di andare via in prestito. Poi la mia carriera è svoltata: merito degli allenatori che mi hanno dato fiducia e ai compagni che mi hanno aiutato a migliorare. Non pensavo di diventare un difensore di questa caratura, di sicuro ora devo dare continuità alle prestazioni. Abituare la critica a prestazioni eccellenti porta a grandi responsabilità: tanti si aspettano che vinca ogni contrasto, che prenda tutti i palloni di testa. Io resto me stesso: so che devo tenere sempre il livello altissimo".

Parole di stima per il compagno di reparto Godin: "Ha grande esperienza, ha vinto tanti trofei, è fortissimo. Ma è soprattutto una persona splendida: lui come tanti altri ti aiuta a crescere e migliorare".