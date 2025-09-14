Inter, Marcus Thuram ride dopo il 4-3 Juve e divide i tifosi: "Mandatelo via!"

© x
Durante la review del quarto gol bianconero, l'attaccante interista ride col fratello (che resta serio): polemica social
Una sconfitta bruciante come quella subita dall'Inter contro la Juve non poteva che lasciare strascichi nell'umore dei tifosi nerazzurri, che hanno scaricato parte della frustrazione su Marcus Thuram, "colpevole" di non aver esultato al gol del 3-2 e, soprattutto, di aver riso con il fratello Khephren (che resta serio durante tutta l'inquadratura) durante la review del VAR sul definitivo 3-4 bianconero.
"Non è professionale, mandatelo via: dov'è la società?" si chiede qualcuno mentre altri lo scagionano: "Sta semplicemente scambiando due chiacchiere col fratello (la review doveva proprio controllare un possibile fallo di Khephren, ndr), sono molto legati a livello familiare e non c'entra con l'atteggiamento da calciatore".
